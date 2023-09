Foggia | tabaccaia 72enne uccisa | secondo arresto Carabinieri

(Di giovedì 14 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: In mattinata idel Comando Provinciale dihanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indiziato di concorso in rapina aggravata e omicidio, commessi lo scorso 28 agosto aai danni della titolaredi una tabaccheria di via Marchese de Rosa. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma sotto la costante direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale die tuttora in corso, hanno consentito di raccogliere concreti elementi di reità nei confronti dell’arrestato, accusato di avere indicato la tabaccheria da rapinare all’autore materiale dell’omicidio – un 43enne rintracciato a Napoli lo scorso 2 settembre e già sottoposto a fermo del Pubblico ...

