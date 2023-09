Fitzcarraldo | la prima opera lirica viaggiante sul Tevere

(Di giovedì 14 settembre 2023) Un viaggio suggestivo lungo il fiume, che è musicale, teatrale e fisico: dal 18 al 21 settembre torna sul fiume di Roma -nel tratto che va dall’Isola Tiberina all’Ara Pacis- “”, la, un omaggio a Roma e all’di Herzog, pensata per un battello in movimento nel cuore della capitale. Il progetto nasce da un’idea di Fabio Morgan – composta da Francesco Leineri su libretto di Andrea Carvelli:condurrà lo spettatore in un viaggio tridimensionale che trasforma monumenti e architetture capitoline in scenografia dell’stessa, rendendo Roma protagonista assoluta, con la sua anima e il suo patrimonio, verso una rinascita. In una Roma dove l’apocalisse è già avvenuta, ...

