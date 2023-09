(Di giovedì 14 settembre 2023) Grandeall’esterno del, nuova casa della: giovanedaAttimi dioggi all’esterno del, dove undeldellaè statodadi passaggio. Come riferito da Sportface, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Sul posto gli agenti della Polizia municipale e un’ambulanza, che ha portato il ragazzo in uno degli ospedali più vicini alla struttura.

Un giovane giocatore del settore giovanile dellaè rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'esterno del nuovo centro sportivo del club gigliato, Viola Park . Fortunatamente il giovane non avrebbe riportato gravi conseguenze dallo ...Sai che verranno momenti difficili e non haidi affrontarli. Il mio rinnovo Io ai genoani ... Capitolo campionato: una vittoria pesante contro la Lazio, due sconfitte controe Torino: ...Lateme possa trattarsi di una lesione o di una stiramento; serviranno gli esami strumentali del caso per capire i reali tempi di recupero del classe 1994. Laè che il difensore ......come Maurizio Bettini - fra l'altro collaboratore di "Repubblica" - nel suo libro "Chi hadei ... Ma quel libro fu anzitutto uno struggente atto d'amore per la civiltà in cui era nata:, ...

Paura Fiorentina, calciatore delle giovanili investito: le condizioni Corriere dello Sport

Fiorentina, paura al Viola Park: calciatore del settore giovanile investito da un'auto. La ricostruzione Calcio News 24

Il giovane giocatore è stato trasportato in ospedale. Si indaga sulla dinamica dell'incidente ...Problema per Italiano e la sua Fiorentina; un giocatore viola, infatti, si è fatto male durante la partita con la sua nazionale ...Problema muscolare per il colombiano a metà del primo tempo del match disputato con la sua nazionale, ultimo di una lunga serie di infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento negli ...