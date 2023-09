Fiorentina | lesione al retto femorale per Mina | stop di almeno un mese

(Di giovedì 14 settembre 2023) “tra il primo ed il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolodella coscia sinistra”. Questo il referto degli accertamenti effettuati da Yerrydopo l’infortunio subita durante la partita Cile-Colombia. Il centrale della, che ha iniziato il recupero, starà fuoriun. Per la gara in programma domenica al Franchi con l’Atalanta saranno assenti anche Maxime Lopez, squalificato, e Castrovilli, ai box dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio. Torna a disposizione Barak che ha saltato le prime cinque gare stagionali per un’infezione contratta durante le vacanze, mentre resta in dubbio Ikoné che continua a lavorare a parte per i postumi di un problema all’anca rimediato oltre unfa in ...

Infortunio Mina - Non c'è pace per Mina, per la Fiorentina e per i fantallentori del centrale difensivo viola. Nuovo ko e occhio ai tempi di ...ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi il calciatore Yerry Mina, rientrato nella tarda mattinata, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali a seguito ...