Fiorentina | calciatore del settore giovanile investito subito fuori al Viola Park

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Un giovaneappartenente aldellaè rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’esterno del. Il ragazzo non avrebbe riportato conseguenze gravi e sarebbe statoda un’auto. Sul posto sono intervenuti oltre a rappresentanti della Polizia municipale, anche un’ambulanza che ha portato il giovanein un ospedale della zona per gli accertamenti del caso. La scorsa settimana il Comune di Bagno a Ripoli aveva dovuto varare un’ordinanza che vietava la sosta delle persone nelle immediate vicinanze deldopo che si era registrata la reiterata sosta dei genitori dei figli sul ciglio della strada in macchina per seguire gli allenamenti, in assenza ...