Fiorentina | Biraghi parla da leader | L' obiettivo è migliorare il risultato di un anno fa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il capitano viola replica alle critiche: "Se un giorno non dovessero più arrivare me ne andrei da Firenze. La concorrenza con Parisi è stimolante"

Il capitano viola replica alle critiche: "Se un giorno non dovessero più arrivare me ne andrei da Firenze. La concorrenza con Parisi è stimolante"Cristiano, in occasione del premio Nereo Rocco, ha dichiarato: ' La società ha fatto grandi sforzi ... Le grandi rose hanno due titolari per ruolo, lavuole stare tra le big e servono ...Commenta per primo Il capitano dellaCristianoè intervenuto a margine della consegna del Premio Nereo Rocco. Queste sono le sue parole: "La fascia viola è diversa dalle altre, io l'ho ereditata da una persona ...Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione dellacon la presenza, dal primo minuto, di Nico Gonzalez. Terracciano;, Ranieri, Milenkovic, Dodo; Arthur Melo, Mandragora; Kouame, ...

TMW - Biraghi e il dualismo alla Fiorentina con Parisi: "Le big hanno due titolari per ruolo" TUTTO mercato WEB

Il ricordo di Davide Astori da un lato, la concorrenza di Parisi dall'altro: a tutto Cristiano Biraghi, attuale capitano della Fiorentina ...Il capitano viola Cristiano Biraghi, intervenuto a margine del premio Nereo Rocco ... Le grandi rose hanno due titolari per ruolo, la Fiorentina vuole stare tra le big e servono due titolari per ruolo ...All’Auditorium di Coverciano la cerimonia di consegna dei premi ‘Nereo Rocco’. Tra i vari presenti anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, che ha parlato ai ...