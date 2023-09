Fifa The Best 2023 in salsa Napoli | Spalletti | Osimhen e Kvara tra i finalisti

BestMen's Coach, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi fra i cinque candidati al premio. Tutti i dettagliDue annate storiche sono valse a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti la nomination per i '...Laha svelato le nomination per il premio 'BestMen's Coach'. Sono presenti anche Spalletti e Inzaghi Laha svelato le nomination per il premio 'BestMen's Coach'(il premio viene consegnato al miglior portiere dell'anno ...Laha svelato le nomination per il premio 'BestMen's Goalkeeper'. C'è anche Onana, ecco la lista completa Laha svelato le nomination per il premio 'BestMen's Goalkeeper' (il premio viene consegnato al miglior portiere ...Non solo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia . Nell'ambito deiBestFootball Awards 2023 , anche Luciano Spalletti è stato inserito tra i cinque migliori allenatori dell'anno. Grazie alla straordinaria cavalcata guidata dal tecnico di Certaldo che ha ...

FIFA The Best 2023, i dodici finalisti: ci sono anche Osimhen e Kvara - Sportmediaset Sport Mediaset

FIFA The Best, anche Osimhen e Kvara in corsa. Tra i tecnici Inzaghi e Spalletti Fantacalcio ®

La lista dei candidati al premio della Fifa vede ben cinque rappresentanti del Manchester City ma anche Brozovic e il duo del Napoli che ha davvero impressionato. Tra gli allenatori Inzaghi e Spallett ...Vincitore della Champions League, della Premier League, della FA Cup e della Supercoppa UEFA, il Manchester City è la squadra più rappresentata ai The Best FIFA Footballl Awards. Nella categoria di mi ...Victor Osimhen è tra i 12 candidati al premio 'FIFA The Best', vinto lo scorso anno da Lionel Messi.