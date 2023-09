Fidanzati rapinati e aggrediti da baby gang | in manette sette egiziani

(Di giovedì 14 settembre 2023) La coppia diera appena scesa dal bus quando è iniziato l'incubo. I membri del branco non hanno risparmiato neppure la ragazza, scaraventata a terra e presa a pugni. I responsabili si trovano in carcere

Ancora un caso di violenza per le strade di Milano, dove una coppia di fidanzati è stata aggredita e rapinata da una baby gang composta da giovani egiziani. I responsabili sono stati già identificati ...Intorno all'una di notte di giovedì 14 settembre, una coppia di 18enni è stata aggredita e rapinata a Milano. Le vittime stavano rientrando a casa con i mezzi pubblici ma quando sono scesi, in piazzal ...I fidanzati, saliti sull’autobus a Cairoli, hanno notato 7 giovani seduti nelle ultime file del mezzo. L’aggressione è scattata alla fermata Gambara, dove la coppia è scesa, seguita dal branco. Tutti ...