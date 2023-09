Ferrero sigla accordo su premio legato a obiettivi | circa 2400 euro a lavoratore

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – E' stato definito – nell'incontro odierno fra la Direzione Aziendalee le rappresentanze sindacali – ilad(Plo) per l'esercizio 2022/2023. L’importo medio è di2.400lordi ed è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda (che concorre a determinare il 30% del), e il risultato gestionale (70% delall'andamento specifico di ogni stabilimento/area. I premi risultano quindi differenti nelle varie sedi, con un valore che per Alba – ad esempio – si attesta a 2390lordi. Le somme verranno erogate ai6.000 dipendenti del gruppo con le competenze del mese di ottobre 2023 ...

Roma, 14 set. - (Adnkronos) – E' stato definito – nell'incontro odierno fra la Direzione Aziendale Ferrero e le rappresentanze sindacali – il Premio legato ad obiettivi (Plo) per l'esercizio 2022/2023 ...