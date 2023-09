Fenomeni alieni | audizione al Parlamento messicano

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023). L’alha avuto luogo il 12 settembre scorso. Mostrate le mummie di Nazca trovate nel 2017. Una particolaresi è tenuta presso la Sala Verde del. Il tema dell’anomali non identificati, una volta conosciuti come UFO. È la Prima udienza pubblica dinon identificati presentata a San Lázaro. All’ha partecipato anche Ryan Graves, pilota in pensione della Marina statunitense. L’uomo aveva già testimoniato sugli UFO davanti al congresso degli Stati Uniti d’America. Alla fine dell’il ...