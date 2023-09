Fedez sui social dopo l' episodio speciale di The Ferragnez | la confessione shock del rapper

... il pubblico ritroverà infatti, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico , che lo scorso anno si ... Dopodiché, come sempre, spazio ai Live, già lanciatisocial con l'hashtag #XF2023 . Novità X Factor ...Ora, negli ultimi mesi molto meno presentesocial, sta dichiaratamente lavorando su sè stesso.Il pensiero disocial . The Ferragnez Speciale Sanremo, la lite tra Chiara Ferragni e. In parte i rumordissapori tra Chiara Ferragni edopo il bacio in diretta mondiale tra ...... interpretata qualche anno fa insieme ae Achille Lauro , preferisce ricordarne un'altra che ... La funzionaria che entra nello spot Con lei nello spot, che verrà trasmessocanali televisivi e ...

Fedez su Chiara Ferragni a Sanremo: "Avrei dovuto supportarla ... L'HuffPost

Ferragnez, tutti i segreti sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical la Repubblica

Da giovedì 14 settembre su Prime Video è disponibile l’episodio speciale di The Ferragnez dedicato al dietro le quinte del Festival di Sanremo e ai commenti di Chiara Ferragni e Fedez in merito alla ...L'ultima puntata di The Ferragnez, la serie tv sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez, svela come sono andate le cose a Sanremo tra la coppia dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical. Ecco cosa è suc ...È uscito a mezzanotte su Prime lo speciale dei Ferragnez sui retroscena di Sanremo. Retroscena non sereni, tra tensioni e liti in famiglia, mentre Chiara Ferragni ...