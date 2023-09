Fedez dopo la puntata speciale di The Ferragnez a Sanremo | «È uscita una parte di me di cui non vado fiero»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 settembre 2023) «Èladidi The, un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori unadella mia persona di cui non». Questo il parere di, artista musicale, produttore e marito di Chiara Ferragni, poche oreil lancio su Amazon Prime video delladella serie dedicata alla coppia ““, stavolta ripresa nel dietro le quinte del Festival di. «Sono molto dispiaciuto – aggiunge il rapper sui social – per ...