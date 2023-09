(Di giovedì 14 settembre 2023) TRASPORTI. I dipendenti: retribuiti per sei ore, ma in giro tutto il giorno. La paga? Si parte da 1.200 euro.

[…] Navigazione articoli Fabio Becchi presidente Fiaip Savona: "Sulla questione degli affitti brevi è giustochiarezza ma il settore non va colpito in modo indiscriminato"'improvvisa ondata di maltempo ha creato qualche disagio sulla ...posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano... Ail racconto è stato Roberto Nicolick con un post su ...La SAV ha ammesso la responsabilità e'ingiustificato ... In più le famiglie riceveranno il numero di cellulare dell'per ... E soprattutto, d'ora in avanti, gli autisti potrannoscendere i ...... questi ultimi appena arrivati e intenti arifornimento alla loro autovettura. Mostrando i danni sul mezzo, intanto,ha indicato quali responsabili il 25enne e i gemelli, spiegando di ...

Fare l'autista oggi «Fuori casa 12 ore e c'è poco rispetto» L'Eco di Bergamo