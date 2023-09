Famiglia | Meloni-Orbàn | ' valore anche per sfide Ue'

Già, troppo ghiotta l'occasione per lui e per chi, come quelli di Repubblica, con riflesso pavloviano associano la frase dellaal 'Dio, patria e'. Peccato che col fascismo non c'entri ...Giorgiaè volata a Budapest per partecipare al summit sue Natalità. La presidente del Consiglio si è seduta in prima fila in platea, alla sinistra del primo ministro dell'Ungheria Viktor ...La presidente del Consiglioè intervenuta nettamente in difesa dei valori tradizionali ; non ...ci definisce è sotto attacco e questo è pericoloso per la nostra identità nazionale die ...... per la, per la nostra religione. Senza questa identità siamo solo dei numeri senza una consapevolezza, strumenti nelle mani di chi ci vuole usare'. Così la premier Giorgia...

Meloni “Battaglia per difendere identità, famiglia e Dio” Il Tempo

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Commentando i risultati del Budapest Demographic Forum, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán “hanno ribadito l’importanza del valore ...Volata a Budapest per prendere parte al Demographic Summit, un incontro sulla natalità, la premier italiana Giorgia Meloni ha elogiato ancora una volta il modello di famiglia ...Il Premier Meloni ha indicato l'Ungheria come modello per il contrasto del calo demografico in Italia e in Europa ...