Fabrizio Corona e l’indiscrezione choc su Morgan | “Mi ha detto che Sky lo ha obbligato a devolvere soldi in beneficenza Dov’è finita la liberà di espressione?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023)ha devoluto metà del suo cachet di X Factor, il talent musicale targato Sky al via stasera e nel quale il cantautore è stato chiamato in giuria, all’associazione Casa Arcobaleno che accoglie i ragazzi rifiutati dalle famiglie. La scelta è stata confermata da Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia. Stando a Italia Oggi, 150 mila euro su 300 mila (cachet complessivo) è la cifra devoluta. Nella questione è intervenutovia Telegram: “Settimana scorsa ho chiamato personalmente il mio amico, con cui condivido demoni, pensieri e follie e gli ho‘Ma scusa, primi dici una cosa che pensi e poi chiedi scusa con la coda tra le gambe, per paura di perdere il lavoro?'”. Queste le parole dell’ex re dei paparazzi che poi ha aggiunto: “Risposta di ...