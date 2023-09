Lo ha dichiarato Fernandonella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di. - foto LivePhotoSport - . mga/gm/red 14 - Set - 23 14:21 . 14 settembre 2023Fernandoè carico in vista del prossimo Gp di. Nel circuito cittadino asiatico il pilota spagnolo si sente competitivo e più vicino rispetto al solito rispetto agli team di solito più veloci. ...commenta il possibile ritorno di Vettel in F1 . I piloti commentano le modifiche al tracciato . L'incognita del clima caldo e umido a. Zhou commenta il suo rinnovo . Reduce dal ...Nel Gran Premio didel 2008 un finto incidente di Nelson Piquet Junior regalò la vittoria a Fernando, entrambi piloti Renault. Un piano riuscito che causò successivamente l'...

F1 | GP Singapore, Alonso: "Speriamo in condizioni migliori rispetto ... Rossomotori News

F1:Gp Singapore. Alonso 'In circuiti cittadini vicini ad altre scuderie' sport.tiscali.it

Nei giorni precedenti al Gran Premio di Singapore, l'ex quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha dichiarato di non poter escludere un suo ritorno in Formula 1. Un esperto di questo ...'Costruiremo questa fiducia nelle prove libere'.MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) - 'I muri sono vicini, la temperatura più alta, c'è fiducia ...Pronostici F1 GP Singapore 2023, secondo alcune indiscrezioni Red Bull ... in particolare per Fernando Alonso visto che Lance Stroll sembra una zavorra. Dovrebbero arrivare venerdì mattina in extremis ...