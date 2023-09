F1 | Zhou Guanyu rinnova il contratto con l’Alfa Romeo-Sauber per il 2024

E così il finlandese Valtteri Bottas e il cinesesaranno di nuovo al volante della monoposto italo - svizzera anche nel 2024, per il terzo anno consecutivo. Alle loro spalle agirà per la ...confermato per il 2024 In un mercato piloti che per la stagione 2024 sta regalando ben pochi scossoni è arrivata la conferma ufficiale della permanenza del pilota cinesecon l'Alfa Romeo - Sauber . La scuderia di Hinwil, che il prossimo anno interromperà la partnership con la casa del Biscione e che dal 2026 diventerà team ufficiale Audi, ha dunque scelto ...Line - up invariata per il team Alfa Romeo che ha confermato oggi i suoi piloti, Valtteri Bottas eanche per la prossima stagione. Una scelta che evidenzia il valore della stabilità e dà merito all'importante percorso di crescita avvenuto nelle ultime due stagioni. Valtteri Bottas : 'Ho ...e Valtteri Bottas saranno i piloti del team oggi conosciuto come Alfa Romeo anche nel 2024 , quando la casa del Biscione avrà interrotto il suo rapporto con la Sauber, pronta a diventare ...

Alfa Romeo have announced that Zhou Guanyu will retain his seat for the 2024 Formula One season - leaving only three places left on the grid to be confirmed. Alfa Romeo, who revert to Sauber in 2024, have signed Zhou Guanyu and Valtteri Bottas for another year.