F1 | Singapore; Leclerc ' la priorità ora è la crescita dell' auto'

Marina Bay, 14 set. - (Adnkronos) - "Sarebbe una bugia dire che la classifica non c'interessa, ma la vera priorità ora è la crescita della macchina". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla ..."Sarebbe una bugia dire che la classifica non c'interessa, ma la vera priorità ora è la crescita della macchina". (ANSA) ...Il monegasco, dopo la bella prestazione della Ferrari a Monza, teme Singapore che è una pista da alto carico aerodinamico: Charles gradisce in modo particolare il tracciato di Marina Bay e pensa che i ...