F1 | Perez | “Ho accettato le scuse di Helmut Marko”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nelle zona interviste al Gp di Singapore Sergioha dichiarato di averleda parte di, che si era espresso in modo deciso riguardo alle difficoltà del messicano in qualifica a Monza. “A Monza ha avuto problemi in qualifica perché è sudamericano e non riesce a concentrarsi come Verstappen o Vettel”, le parole dell’austriaco. “Ho parlato con lui – dice– andremo avanti con il nostro rapporto. Holeperché so che non voleva essere razzista nei miei confronti”. Il pilota della Red Bull infine ha analizzato le sue possibilità di fare bene a Singapore: “Abbiamo fatto molti progressi, in gara sono molto competitivo. Devo trovare il giro giusto in qualifica, soprattutto qui che è molto importante partire ...

Razzismo,hale scuse di Marko ' A Monzaha avuto qualche problema in qualifica, è sudamericano e non riesce a concentrarsi come faceva Sebastian Vettel o come fa Max Verstappen '. Non è ...Hole sue scuse perché conosco Helmut e so che non intendeva fare riferimento a quella cosa'.ha poi aggiunto: 'Se dovessi fare riferimento alle parole sentirei del pregiudizio, ma ...A vincere fu la Red Bull di Sergio. La Red Bull è pronta a celebrare un nuovo record, una ... Toto Wolff, ha elogiato il sette volte campione del mondo per averil suo errore: "È molto ...... gli disse che tranne in porta e in difesa, avessequalsiasi ruolo. L'allenatore ... Il Boca sta sfidando il Central, quando Roman sulla pressione Charlessceglie di fare una ruleta come ...

F1 | Perez accetta le scuse di Marko dopo un incontro privato Motorsport.com - IT

Pérez accetta le scuse di Marko dopo i commenti razzisti ricevuti F1inGenerale

Non ci saranno ripercussioni nel rapporto personale tra Sergio Perez e Helmut Marko. L'austriaco, storico consulente della Red Bull, negli scorsi giorni aveva avuto un'uscita infelice nei confronti di ...A Singapore Sergio Perez ha chiuso la questione con Helmut Marko, che aveva commentato con una frase razzista la sua incostanza ...Riferendosi allo stato di forma di Perez, Marko ha alluso alle sue origini "sudamericane" quando lo ha paragonato a Max Verstappen e Sebastian Vettel, suggerendo che non sia concentrato come i piloti ...