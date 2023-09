F1 | Max Verstappen | “Non credo saremo competitivi a Singapore come altrove”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Prepariamoci all’undicesima vittoria consecutiva? La domanda viene spontanea per il percorso di Maxnel Mondiale 2023 di F1. L’olandese della Red Bull è l’assoluto dominatore e lo sta dimostrando a più riprese, con l’ultima firma a Monza davanti al pubblico della Ferrari. Una grande dimostrazione di forza di Max, che ha saputo migliorare il primato di Sebastian Vettel (9 vittorie consecutive nella stessa annata) e ora punta a stabilire nuovi primati. Avorrà dar seguito su una pista dalle caratteristiche diametralmente opposte a quelle del Tempio della velocità. Un tracciato d’alto carico aerodinamico in cui servirà una monoposto agile nei tanti cambi di direzione che non daranno tregua ai piloti, tenendo presente anche le temperature che spesso sono molto alte nel corso della gara. C’è curiosità in ...