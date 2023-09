(Di giovedì 14 settembre 2023)ha ancora qualcosa da dire. L’ex pilota britannico è stato sostanzialmente tirato in ballo da Lewiscirca la discussione tra idi squadra propri e quelli di Max. A Sky Sport (Italia), infatti, il sette volte iridato aveva affermato di averal fianco piloti più forti di quelli che hanno accompagnato l’olandese. Queste le dichiarazioni dell’ex Campione del Mondo riportate da Sky Sports UK e, parzialmente, dall’ANSA: “Lewis haalcunidi squadra molto, hadei Campioni del Mondo come, cosa che Max non ha. Ma, per quanto mi riguarda, avrei più paura ad andare contro l’olandese nella stessa ...

ha detto la sua in merito alle dichiarazioni di Lewis Hamilton, che sosteneva di aver avuto compagni di squadra molto più forti rispetto a quelli avuti da Max Verstappen. ' Sicuramente ...Hamilton nella sua parabola sportiva è invece finito per tre volte alle spalle di un compagno di squadra a livello di punti ottenuti: nel 2011 con, in McLaren, nel 2016 con Nico Rosberg ...Credo che i miei compagni siano stati più forti di quelli affrontati da Max in carriera, daa Fernando Alonso, da George Russell a Nico Rosberg (che Lewis aggiunge solo una volta che l'...Al volante, il campione del mondo di F1 nel 2009. SFIDA MINORE NON PROPRIO - Sempre da, è arrivata una delle esibizioni più entusiasmanti . E non mentre era al volante di ...

F1, Jenson Button: "Hamilton ha avuto compagni tosti, ma Verstappen ha una macchina per il suo stile" OA Sport

Button: "Hamilton-Verstappen Avrei più paura a sfidare Max" | FP FormulaPassion.it

Max Verstappen sta letteralmente demolendo gli avversari in questa stagione. L'olandese, sempre più spedito verso il titolo di campione del mondo per il terzo campionato consecutivo, ha lasciato solam ...Arrivano quindi le conferme, per il possibile nuovo compagno di Max Verstappen alla Red Bull come anticipò Marko ...F1 - Appartenne a Jacques Villeneuve, ma anche a Jenson Button. Un Motorhome di due piloti che, in Formula Uno ...