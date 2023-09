F1 | Gp Singapore Sainz Obiettivo essere costanti e fare risultati

Lo ha dichiarato il ferrarista Carlosnella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di. "Dal caldo e dall'umidità ci difendiamo con il tè che ci portiamo in macchina" ha ...L'incognita del clima caldo e umido a. Zhou commenta il suo rinnovo . Reduce dal podio a Monza come miglior pilota Ferrari nel fine settimana di casa per la scuderia, Carlos(assente ..."Non credo che qui asaremo veloci come a Monza". Parola di Carlos, in vista del Gran Premio didi Formula 1 sul circuito cittadino di Marina Bay. "Mi sento sempre meglio in macchina - aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari nella conferenza stampa ...Carlosha dichiarato dopo quanto esperito in Olanda che anchepotrebbe essere un weekend 'in difesa' per la Scuderia di Maranello, ma ci sono diversi aspetti per credere che ancora ...

Formula 1, Gp Singapore: Sainz e Leclerc a quota 25 GiocoNews.it

SNAI 1: Verstappen per l'undicesima di fila. A Singapore la vittoria ... Adnkronos

Lo ha dichiarato il ferrarista Carlos Sainz nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Singapore. "Dal caldo e dall'umidità ci difendiamo con il tè che ci portiamo in macchina" ha ..."Non credo che qui a Singapore saremo veloci come a Monza". Parola di Carlos Sainz, in vista del Gran Premio di Singapore di Formula 1 sul circuito cittadino di Marina Bay. (ANSA) ...ROMA - Migliorare ancora se stesso. È questo l'obiettivo di Max Verstappen, dominatore della stagione 2023 e capace nell'ultimo ...