F1 GP Singapore 2023 | qualifiche sabato | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Si prosegue con il quindicesimo appuntamento stagionale del Mondialedi F1 e dopo il venerdì dedicato alle prove libere torna il nuovo momento dedicato alla caccia alla pole del GP dia Marina Bay: disi terranno leufficiali, anticipate prima dalle prove libere 3. Di seguito vi proponiamo allora le informazioni dettagliate sutv ee le informazioni suldi riferimento dell’attesissima giornata delin notturna, con orari anticipati rispetto a quelli canonici europei. Prima della caccia alla pole si scenderà in pista, nella splendida atmosfera delle luci artificiali, per le terze prove libere, in programma alle ore 11.30 di ...