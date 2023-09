F1 | GP Singapore 2023 Per Red Bull arriva l’ostacolo più alto verso la “Stagione perfetta” Ferrari vive alla giornata

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Formula Uno è pronta a ripartire dopo un fine settimana di pausa. Di entusiasmo, attorno al Circus, in questo momento ce n’è poco. Max Verstappen e la Redhanno instaurato una supremazia con pochi eguali nei 74 anni di storia del Mondiale. Per l’olandese, il gioco è diventato quello di provare a stabilire una serie di record imbattibile. Per il Drink Team, la partita è quella di realizzare la “”, vincendo 22 gare su 22. In tal senso, domenica la struttura anglo-austriaca dovrà affrontarepiùè un contesto che potrebbe generare scompensi, essendo il più paradigmatico dei tracciati cittadini. Tortuoso, lentissimo e con i muretti sul bordo della pista. A Montecarlo non siamo andati tanto lontani dal vedere Fernando Alonso far saltare il ...

La piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta aveva lanciato l'inedito strumento lo scorso giugno, inizialmente in Colombia e, al fine di verificarne l'efficacia ed il ...Da( qui gli orari delle sessioni ) entra in vigore e punta a sottolineare il limite non superabile sulla flessibilità appositamente ricercata di componenti della carrozzeria tra loro ...1 / 5 Red Bull 2 / 5 Max Verstappen 3 / 5 Lewis Hamilton 4 / 5 Sergio Pérez 5 / 5 Charles Leclerc F1, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 15 settembre11:30 - 12:30 ...Le prove libere del Gran Premio dia Marina Bay di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l'orario e la diretta streaming delle due sessioni del quindicesimo appuntamento stagionale ...

F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Singapore Motorsport.com - IT

F1 GP Singapore 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Sport Fanpage

Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio dei Canali WhatsApp in tutto il mondo, per offrire alle persone un modo privato di ricevere gli aggiornamenti che ritengono più importanti. Ecco come si usano e ...La Fondazione per l'Arte Contemporanea Dino Zoli ha inaugurato ieri la mostra "A Project of Art in the Night Race, The New Life of the Floodlights" a Singapore. (ANSA) ...Il responsabile tecnico Tim Goss spiega perché si è giunti a chiarire con la DT 018 alcuni concetti relativi alla flessibilità (appositamente ricercata) di parti della monoposto a fini aerodinamici ...