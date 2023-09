F1 | GP Singapore 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming venerdì 15 settembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo una settimana di pausa, torna in pista la Formula 1 in questo fine settimana dal 15 al 17. Sul circuito cittadino di Marina Bay apprestiamo a vivere un round spettacolare, quello del Gran Premio di. I piloti e le squadre dovranno trovare la quadra del cerchio in un circuito particolare, in cui i muretti saranno un’insidia da considerare: il margine di errore è minimo. La Ferrari, reduce dal podio di Carlos Sainz a Monza, dovrà adattarsi a una pista dalle caratteristiche diametralmente opposte: si passa da un circuito molto veloce come quello italiano a uno da alto carico come quello asiatico. Una Rossa che in questa stagione in circuiti simili ha mostrato le sue pecche, come in Olanda sul tracciato di Zandvoort o a Budapest. Max Verstappen è sempre più lanciato verso il suo terzo iride consecutivo: dieci successi consecutivi in ...