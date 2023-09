F1 | Fernando Alonso | “Abbiamo tanti alti e bassi | difficile un secondo posto nella costruttori”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023)sta vivendo una seconda giovinezza in questo Mondiale di Formula 1 2023. Dopo una fase non semplice, il pilota spagnolo ha raggiunto il podio in quel di Zandvoort in Olanda, mentre è andata peggio nell’ultimo appuntamento a Monza, essendo giunto nono in gara. Per il veterano dell’Aston Martin rimane aperta la lotta alnel Mondiale piloti: svantaggio di 49 punti su Sergio Perezda recuperare, ma non impossibile. L’iberico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Singapore a Marina Bay, vinto due volte in carriera: “Servirebbero tante cose per vincere una gara del genere. Intanto bisogna arrivare alla bandiera a scacchi perché è una gara davvero impegnativa. Normalmente la temperatura è molto alta, i muri sono molto vicini come in tutti i ...