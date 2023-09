F1 | Alfa Romeo | ufficiale il prolungamento di Guanyu Zhou fino al 2024

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tramite i propri canali ufficiali, l’ha reso noto di aver raggiunto l’accordo conper ildel contratto. Il pilota cinese si è legato al teamale correrà dunque in Formula 1 anche nella prossima stagione. “Siamo lieti di annunciare cheha prolungato il suo contratto per un altro anno e continuerà a correre per la squadra insieme a Valtteri Bottas la prossima stagione” si legge in un tweet. No.24 is here to stay for. We're delighted to announce that @24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season. Let's go,! #F1 ...

A partire dai primi mesi del prossimo anno Alfa Romeo metterà in vendita in Argentina Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C presentato ufficialmente ad Arese nel febbraio del 2022 sbarca finalmente in Sud America. Sarà dunque l'Argentina il ...Fino a quel momento la Sauber, oggi sponsorizzata dall'Alfa Romeo, continuerà a correre con i motori Ferrari e a occuparsi della parte telaistica. L'arrivo dalla McLaren di Andreas Seidl, dirigente ...

Guanyu Zhou e Valtteri Bottas saranno i piloti del team oggi conosciuto come Alfa Romeo anche nel 2024, quando la casa del Biscione avrà interrotto il suo rapporto con la Sauber, pronta a diventare ..."Firmare nuovamente con la squadra è stata una bella sensazione – ha spiegato Guanyu - sono orgoglioso di far parte dell'Alfa Romeo e grato per la loro fiducia: ho lavorato duramente sin dal primo ...