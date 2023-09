Extra-profitti | chi ci rimette secondo il prof Mirone

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Incostituzionalità”. La presa di posizione dell’Abi contro il provvedimento del governo che introduce la tassazione suglidegli istituti di credito è durissima. E i rilievi mossi dall’associazione bancaria non si limitano ai dubbi sulla compatibilità della norma con la Carta, ma vanno oltre. “Violazione del principio di libera concorrenza nella prospettiva di una discriminazione”. A questo si aggiunge una posizione molto netta assunta a livello europeo dalla Bce: “La tassa non deve servire a risanare il bilancio”. Insomma, scontenti tutti. “Ma il punto non è la costituzionalità o meno del provvedimento. Ma il fatto più grave è che con questa misura si crea un danno ai depositanti”. A dirlo a Formiche.net è Aurelio, docente ordinario di Diritto bancario all’università di Catania. Una sorta di ...

