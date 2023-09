Ex Roma e Inter | UFFICIALE | Ljajic fa ritorno in patria

, con il caso di lesa maestà a Totti. All', con l'affaire Icardi. Anche a Napoli, dove gli ultras hanno passato un'estate ad affiggere striscioni di insulti, dove gli hanno perfino rubato ...Ripresa col botto: sabato, infatti, scenderanno in campo Juventus - Lazio e- Milan, nell'... Barella in campo (LaPresse) - Calciomercato.itDomenica spiccano Fiorentina - Atalanta e- Empoli, ...... in casaancora ringraziano. E Zlatan in Catalogna rimase una sola stagione (per poi tornare ...gap giustificato dagli ultimi anni dello Special One che sia al Tottenham che soprattutto alla...L'ha preso fiducia nei suoi mezzi dopo l'ultima sconfitta in finale di Champions. Sarà un ... Le milanesi mi piacciono, stanno facendo bene, ma c'è anche la Juventus senza coppe e lache ...

Non solo Inter, Enel diventa sponsor della Roma: le cifre dell'accordo Calcio e Finanza

UFFICIALE: Ljajic torna dov'è nato tutto: a 32 anni l'ex Roma e Inter va in Serbia al Novi Pazar TUTTO mercato WEB

0:36 Champions League 2018/2019: sorteggiati i gironi di Juventus, Napoli, Roma, Inter play 11280 • di Sport Fanpage 1:17 Sorteggi Champions League 2022/23, i gironi di Juve, Inter, Milan e Napoli pla ...Le parole del vicepresidente Uefa: "Difficile innamorarsi di un giocatore che farà 7/8 mesi, anche se in 20 minuti ha fatto vedere la sua classe" ...Radja Nainggolan ancora senza squadra dopo l'ultima deludente esperienza alla Spal: per il centrocampista belga arriva l'invito di una squadra di Serie C ...