(Di giovedì 14 settembre 2023) Leonardo, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rottura con la

leggi anche Fuori rosa alla Juve,fa causa e chiederà un risarcimento FOTOGALLERY ©Ansa ... I bianconeri sono la prima società italiana, al dodicesimo posto, seguiti da Inter (14ª),(15°) ...... continuare a vincere da un'altra parte dopo che ti danno per finito (ndr, Pirlo lasciò ildi Allegri nell'estate 2011 perché l'allenatore non credeva in lui) - continua- ho sentito ...Dopo quest'incontro, continua, non ho più parlato con nessuno fino a fine maggio, dopo l'ultima partita in casa col, quando incontrando la società mi è stata comunicato che nell'attuale ......in poche righe l'esperienza dialla juve: 'Prima stagione mezzo disastro e ha fatto più autogol di cose buone, la Juve lo ha sempre difeso. Poi il capriccio di andare e tornare dale lo ...

Ex Milan, Bonucci: “Umiliato dalla Juventus. Ecco perché ho fatto causa” Pianeta Milan

Caso Bonucci, i tifosi: 'Non vuoi il bene della Juve'. E rispunta l'esultanza con il Milan: 'Umiliato o colpa di Allegri' ilBianconero

Sono meravigliato però che la Juve come società e Bonucci siano arrivati a questo epilogo ... Il campionato parte forse adesso. Inter e Milan però è indubbio che siano partite bene con caratteristiche ...Bonucci racconta i retroscena dell’addio alla Juventus in un’intervista esclusiva a Mediaset. “Ho letto e sentito cose non vere dette dalla società e dall’allenatore (Allegri, ndr). È falso che a otto ...L’ex capitano bianconero esordisce dicendo che “è falso che a ottobre sia stato messo a conoscenza di progetti futuri che mi escludevano dalla Juve. Proprio a ottobre, anzi, mi era stata la possibilit ...