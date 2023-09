... ma non apparteneva al gruppo dei geni assoluti del cantautorato italiano come Deo De ... come quelli in cui vince il. E tra tutte queste performance, una ti lascia a bocca aperta: quella ...... ma non apparteneva al gruppo dei geni assoluti del cantautorato italiano come Deo De ... come quelli in cui vince il. E tra tutte queste performance, una ti lascia a bocca aperta: quella ...In porta Sommer si è presentato alla grande facendo quasi dimenticareOnana. Certo, siamo ... Tenendo presente che la difesa del, come vedremo tra poco, non è solidissima bisogna prestare ...Perché, guardate bene, gente grandissima come Guccini o Derimane comunque su un cliché ... è al centro del documentario: quello che lo accompagnava la domenica a vedere l'amato, quello ...

Ex Milan, André Silva si perde nei ricordi: la tripletta in rossonero Pianeta Milan