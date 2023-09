Eventi - Stellantis al Fleet&Business Day

(Di giovedì 14 settembre 2023)è partner del Fleet&Business Day 2023, l'iniziativa dedicata ai fleet manager organizzata dalla nostra testata il 21 settembre prossimo. Alla Cantina Bellavista in Franciacorta, a Erbusco, in provincia di Brescia, sarà possibile scoprire e guidare un'ampia selezione di modelli Alfa Romeo, Citroën, DS, Jeep, Opel e Peugeot. In particolare, i responsabili delle flotte potranno mettersi al volante di diverse ibride plug-in, come la Tonale della Casa del Biscione, la DS7 o la Peugeot 408; ma anche di vetture totalmente elettriche come Jeep Avenger o la Opel Mokka-e. Oltre alla presentazione dei modelli più recenti apparsi sul mercato, l'evento del 21 settembre sarà l'occasione per partecipare a spazi di approfondimento sugli scenari prossimi della mobilità, fare networking e stabilire o consolidare contatti con le aziende del settore e dei servizi. Non ...

Leasys nasce come brand nel 2001 e da quest'anno ha assunto una nuova collocazione all'interno di Stellantis, per la quale opera nel mercato del noleggio, della mobilità e del fleet management, con formule flessibili e molte soluzioni innovative.

Stellantis protagonista al Caramulo Motorfestival: presenti anche il CEO Tavares e il numero uno di Alfa Romeo Imparato Alfa Romeo è stata ancora una volta sotto i riflettori in occasione della manifestazione. NEW YORK - Le trattive fra General Motors, Ford e Stellantis con il United Auto Workers restano in salita a 24 ore dalla scadenza del contratto, aprendo la strada a un possibile sciopero. Dal fornitore di servizi di mobilità del gruppo Stellantis, tante soluzioni per il noleggio a lungo termine destinati a privati e aziende.