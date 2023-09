Eventi - Leasys al Fleet&Business Day

(Di giovedì 14 settembre 2023)nasce come brand nel 2001 e da quest'anno ha assunto una nuova collocazione all'interno di Stellantis, per la quale opera nel mercato del noleggio, della mobilità e del fleet management, con formule flessibili e molte soluzioni innovative. L'offerta per i privati comprende, per esempio, una formula pay-per-use in cui i chilometri compresi nel contratto sono soltanto mille annui e il resto si paga a consumo; un'altra soluzione interessante è il noleggio di vetture usate, che consente di abbattere sensibilmente i costi. Destinato alle aziende è invece il noleggio di veicoli commerciali che permette di personalizzare l'allestimento, così come quello riservato alle auto elettriche che comprende le ricariche per l'intera durata della locazione; c'è pure un'offerta specifica di noleggio di veicoli in pronta consegna. Il portfoliosarà illustrato ...

Il portfoliosarà illustrato il 21 settembre all'interno del nostro Fleet&Business Day in programma alla Cantina Bellavista di Erbusco (BS), giornata aperta a tutti i fleet manager che si sono ...

Dal fornitore di servizi di mobilità del gruppo Stellantis, tante soluzioni per il noleggio a lungo termine destinati a privati e aziende ...