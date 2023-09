Eurovolley maschile | spettacolo Italia a Roma | finale conquistata

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’di volley difenderà il titolo europeo conquistato due anni fa. Gli azzurri superano 3-0 la Francia ed ora inaffronterà la Polonia. E’europea per l’di volley. I campioni in carica in semidominano contro la Francia e con un netto 3-0 vanno a conquistare il pass per la sfida che mette in palio il titolo contro la Polonia. Una partita che si preannuncia sicuramente molto complicata, ma il pubblico dipotrà dare una mano importante agli azzurri. L’vola in fiinale agli Europei di volley – Notizie.com – © AnsaPrestazione davvero perfetta per Giannelli e compagni contro i campioni olimpici della Francia. Ora servirà ripetersi sabato contro la Polonia per conquistare nel giro ...

Oggi giovedì 14 settembre è il giorno dell'attesissima partita Italia - Francia agli Europei di pallavolo2023. Il PalaEur di Roma aprirà le sue porte adalle 18 per la prima semifinale tra la Polonia e la Slovenia mentre alle 21.15 gli azzurri sfideranno la Francia di Andrea Giani. C'è anche un po' di Leandro Mosca nella grande vittoria dell'Italia agli Europei di volley: contro l'Olanda finisce 3 - 2 ed è semifinale a Roma contro la Francia. Per Mosca tre punti. L'Italiadel volley batte l'Olanda 3 - 2 e vola in semifinale europea contro la Francia. Fa festa anche il giocatore della Consar Ravenna Alessandro Bovolenta.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile Italia-Polonia in programma sabato. Per Ferdinando De Giorgi e Andrea Giani, la semifinale dell'Europeo di volley maschile 2023 è stata l'ennesima occasione per incontrarsi a bordo campo: i due, che con gli azzurri della Generazione di...