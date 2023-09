Europei volley | l’Italia stronca la Francia e vola in finale

(Di giovedì 14 settembre 2023) I ragazzi di De Giorgi non hanno pietà dei cugini guidati da Andrea Giani: finisce 3-0, match quasi mai in discussione, domenica sfida alla Polonia per confermarsi sul tetto d'Europa

Nella semifinale dell'Europeo dimaschile, l'Italia supera la Francia per 3 - 0 e si qualifica per la finale contro la Polonia. Guarda il video ......Giorgi dopo la vittoria degli azzurri per 3 set a 0contro la Francia nella semifinale degli:... E ci sarà Mattarella Leggi i commenti: tutte le notizie 14 settembre - 23:40ROMA - Gli Azzurri allenati da De Giorgi travolgono i campioni olimpici della Francia e conquistano la finale: sabato prossimo, alle 21.00 - al Palazzo dello Sport di Roma - l'Italia sfiderà la ...E finale sia. Anche troppo facile la strada per gli azzurri che battono la brutta copia della Francia e agganciano la finalissima di Roma, da giocare domani sera alle 21 contro la Polonia che si è ...

Italia-Francia 2-0 in diretta, il risultato LIVE agli Europei di volley maschile: doppio vantaggio azzurro Sport Fanpage

Italia da sogno: batte la Francia e vola in finale Sky Sport

Come un anno fa ai Mondiali di Katowice, a giocarsi il titolo di EuroVolley sabato a Roma saranno l'Italia e la Polonia. Gli Azzurri, padroni di casa e campioni d'Europa e del mondo in carica, non han ...Italia – Francia highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la semifinale degli Europei di Volley. Gli Azzurri trionfano con il risultato di 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) e tornano in finale ...grande appassionato di volley, la finale dell’Europeo che sabato alle 21.15 la opporrà alla Polonia di Grbic, finale che ripete a campi invertiti quella mondiale di un anno fa. Stasera nei momenti più ...