Europei pallavolo | Polonia in finale | ora Italia-Francia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Slovenia battuta 3-1 Laè la prima finalista dei campionatidimaschile. Al Palalottomatica di Roma i biancorossi supera 3-1 la Slovenia con parziali di 23-25, 25-21, 25-20, 25-21. Ini polacchi aspettano la vincente di, in campo alle 21.15. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Italia - Francia, alle 21.15 dal PalaEur di Roma la semifinale dei campionatidi. Gli azzurri di Fefè De Giorgi proveranno a conquistare l'atto finale della massima competizione continentale. Ecco le parole del coach. "La Francia è una squadra molto tecnica, ...Tra l'Italvolley e la finale di domenica c'è soltanto l'ultimo ostacolo: la Francia che gli Azzurri incontrano questa sera sul campo del Palazzetto dello Sport dell'Eur a Roma. Fischio d'inizio alle ...🔊 Ascolta l'articolo SemifinaleMaschile: Italia contro Francia, grande partita in vista Il 14 settembre è il giorno della semifinale tanto attesa aglidimaschile 2023. La Polonia sfiderà la ...Dopo poche settimane daglil' Italia scende di nuovo sotto rete per portarsi a casa la vittoria. Guarda lain streaming senza limitazioni Guarda tutte le partite in programma anche ...

Diretta Polonia - Slovenia (1-1) - Volley Europei Volley Maschile la Repubblica

E' la Polonia la prima finalista degli Europei di pallavolo maschile. La nazionale guidata da Nikola Grbic si è imposta per 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21) sulla Slovenia. Nella seconda semifinale, ...Italia-Francia, tempo reale della semifinale degli Europei di volley maschili. Il PalaLottomatica di Roma si tinge di tricolore, azzurri a caccia della finale ...In preparazione dei Campionati Europei in programma dal 9 al 16 ottobre a Caorle (VE), sia uomini che donne si alleneranno nella cittadina toscana ...