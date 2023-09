Europei Pallavolo Maschili 2023 Semifinale ? ITALIA - Francia diretta Sky | Rai | NOW

Leggi su digital-news

(Di giovedì 14 settembre 2023) Con un volo charter l’di Ferdinando De Giorgi si è trasferita da Bari a Roma dopo la vittoria di ieri sera al tie break con l’Olanda nei Quarti di Finale del Campionato Europeo giunto alla sua ultima tappa, la Final4 in programma nella Capitale tra stasera e sabato.Quasi un miliore di spettatori, per la precisione 993.000 spettatori per lasu RAI Sport di-Olanda con uno share del 5,1% mentre sui canali SKY sono stati 382.000 gli spettatori per un totale nel corso della serata di oltre un milione di...