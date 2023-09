Europei di volley | l’Italia schiaccia la Francia e vola in finale per l’oro | sfiderà la Polonia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’Itallainaglidi pallavolo. La Nazionale allenata da Fefè De Giorgi ha sconfitto i transalpini per 3 set a zero (25-21, 25-19, 25-23) in un match sostanzialmente senza storia davanti al pubblico di Roma. Adessocontenderà il titolo di campione allaallenata da Nikola Grbic, che ha guadagnato il posto inbattendo la Slovenia con il risultato di 3-1. Il match è in programma sabato 14 alle 21.15. Gli azzurri dopo la sofferta vittoria al tie-break contro l’Olanda di Roberto Piazza ai quarti, non sbagliano nulla contro un’altra squadra guidata da un tecnico italiano, Andrea Giani. In un PalaEur gremito, gli azzurri campioni del mondo e d’Europa in carica non danno ...