Europee | Salvini | ' dal centrodestra no a veti su Le Pen'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo a Lampedusa è il fallimento dell'Europa dei socialisti. Gli arrivi e degli immigrati sono il simbolo di un'Europa che non c'è: distratta, lontana, complice, che lascia i singoli Paesi ad affrontare i loro problemi". Con queste parole Matteo, vicepremier, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e segretario della Lega, commenta con Affaritaliani.it il sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 per Affaritaliani.it, secondo il quale il 59,8% degli italiani dice sì all'intesa in Europa con Marine Le Pen, sposando quindi la linea della Lega. Solo il 40,2% si schiera con Antonio Tajani chiudendo a Le Pen. "Se le famiglie delle forze diin Europa si metteranno insieme, si può cambiare per la prima volta l'equilibrio a Bruxelles. Se si pongono ...

'La soluzione non sonoe Meloni ma neanche Conte e Schlein'. E se in ottica post elettorale ...Renzi ha ribadito di non aver trattato per una soglia di sbarramento dal 4% al 3% per le. ...Quest'annochiederà ai suoi uno sforzo in più, in vista del voto di giugno per le. Spesso Pontida è stata l'occasione per dare inizio alla campagna elettorale del Carroccio. Lo scorso ...Perché solo soluzionipossono aspirare a gestire un flusso migratorio di questa partata e ...: "Quando ti arrivano 120 mezzi (che sbarcano migranti, ndr) non è un episodio spontaneo, ma ......un colpo prima delle, ma quella riforma oltre a fare del male al Sud farà anche del male al Nord". Oppure: "Stiamo avendo tante interlocuzioni con i leghisti della prima ora delusi da,...

Cosa c'è dietro gli sbarchi di Lampedusa e perché Salvini evoca «una regia» e il complotto dell'Europa Open

Salvini, oggi a Strasburgo e Lampedusa è fallimento Europa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

“Gomblotto, gomblotto!!” avrebbe urlato a squarciagola Aldo Biscardi negli anni novanta del secolo scorso a proposito di oscure (prima di tutto a sé stesso) manovre ai danni delle squadre calcistiche ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa è il fallimento dell’Europa dei socialisti. Gli arrivi e degli immigrati sono il simbolo di un’Europa che non c’è: distratta, lontana, ...Possibili corse elettorali per Meloni, Salvini, Calenda e Schlein, ad affiancare Renzi già deciso. Le incertezze legate a che cosa faranno gli altri ...