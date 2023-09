Europee 2024 | Meloni da Orban per “difendere Dio” Salvini porta Le Pen a Pontida

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mancano 8 mesi alle elezioni politichee i partiti di Governo cominciano a posizionarsi. La sfida non sarà di poco conto. Le forze conservatrici avranno l’opportunità di diventare preponderanti nell’Eurocamera e i riflessi sulla politica interna degli Stati membri dell’Unione si faranno sentire sul futuro delle legislature nazionali. È anche in quest’ottica che si può leggere il viaggio a Budapest della premier italiana Giorgiache il 14 settembre ha incontrato il suo omologo e alleato politico Viktoral Budapest Demographic Summit. Si tratta di un appuntamento giunto alla quinta edizione: vi prendono parte capi di Stato e di Governo, leader religiosi, accademici e rappresentanti della società civile. Giorgiacon Viktora Budapest. Foto TwitterSuperare l’inverno ...

...garantito il reinvestimento dei titoli in scadenza del programma PEPP fino alla fine del. La ... ma anche al ripagamento della scadenza di giugno del TLTRO da parte delle banche... ragion per cui è necessario un intervento risolutivo, al netto delle diverse sensibilità. ...della Presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea prevista nel secondo semestre del. ...Francoforte alza il costo del denaro, come previsto e stima un'inflazione sopra il 3% nel, ma dovrebbe essere l'ultimo rialzo per questa fase. Acquisti sui titoli di Stato, euro sotto 1,......Il marchio Benu, gia' presente con oltre 3.200 farmacie in 17 nazioni, e' stato scelto, ... avviato con due farmacie pilota a Bologna e Milano, terminera' a maggio, con un periodo di ...

Elezioni europee 2024: 15 seggi in più suddivisi tra 12 paesi | Attualità | Parlamento europeo European Parliament

Alle elezioni europee del 2024 saranno eletti 15 deputati in più: nessun nuovo seggio per l'Italia Fanpage.it

Mentre la 46a edizione del Cannes Yachting Festival è in pieno svolgimento al Vieux Port e al Port Canto, la direzione di RX France, organizzatrice del salone, ha appena presentato il suo progetto di ...La giocatrice della Savino Del Bene sarà l'opposto titolare della nazionale che a Lodz cercherà il pass per i Giochi del prossimo anno. Nella lista anche la ex Pietrini ...Bruxelles, 14 set. (LaPresse) – Se sarò il volto dell’Europa per altri cinque anni “Penso che sia troppo presto per decidere adesso. Ma credo che verso la fine dell’anno o all’inizio del prossimo ...