Essere Moana Segreti e misteri su NOVE | trailer | cast e streaming

(Di giovedì 14 settembre 2023) Andrà in onta a partire da questa sera, giovedì 14 settembre 2023, la docu-serie dedicata aPozzi dal titolo. Prodotta da Verve Media Company per Warner Bros Discovery, viene proposta per la prima volta in televisione e sarà visibile su, il canale disponibile sul numero 9 del digitale terrestre. La serie, che si compone di appena due puntate di 75 minuti ciascuna, racconta la vita e la carriera della celebre pornostar gese, la cui morte, avvenuta nel settembre del 1994, ancora avvolta nel mistero al punto che in molti sostengono che sia ancora viva.La docu-serie, scritta da Marco Gregoretti, Marina Loi e Flavia Triggiani, vede la partecipazione e le ...

In prima tv esclusiva sul Nove e disponibile su Discovery+ va in onda stasera 14 settembre, una docu - serie in due puntate:- Segreti e Misteri sull'indimenticabile icona del porno, morta in circostanze misteriose il 15 settembre del 1994. Prodotta da Verve Media Company per Warner Bros Discovery, racconta la ...Arriva in in prima tv 14 settembre sul Nove il documentario suPozzi .è una docuserie prodotta da Verve Media Company per Warner Bros. Discovery che racconta la vita della pornostar genovese, un'icona di bellezza, sensualità e potere che ha influenzato la ......19 - ANOTHER CINDERELLA STORY - 2 PARTE NOVE 19:15 - Cash or Trash - Chi offre di più - 1V 4 Stagione Ep.4 20:20 - Don't Forget the Lyrics - Stai sul pezzo - 1V 4 Stagione Ep.4 21:25 --...Arriva stasera, giovedì 14 settembre 2023, ore 21:25 su Nove , la docu - serie evento in due episodi "Segreti e Misteri" . Prima tv esclusiva per un racconto che tenterà di esplorare la vera storia della pornostarPozzi , con testimonianze inedite di personaggi dello spettacolo, ...

'Essere Moana', la docuserie sulla pornostar: quando comincia Adnkronos

‘Essere Moana’, la vita della pornostar tra leggende e misteri la Repubblica

Misteri e dubbi sulla vita, ma soprattutto sulla morte di Moana Pozzi nella docu-serie "Essere Moana - Segreti e Misteri" in onda sulla Nove ...Dalla Rai a Mediaset, da La7 a TV8, tutti i programmi in onda stasera, giovedì 14 settembre. Documentari, fiction, film, sport e attualità: i telespettatori avranno ...Stasera su Nove la prima puntata dedicata alla sexy icona italiana, con testimonianze di attori, colleghi, critici cinematografici e giornalisti.