Esplosione alla Sabino | indagini in corso | sequestrata l’azienda Rinviata a ottobre la prima udienza sulla tragedia del 2020

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sono stati recuperati e portati all’obitorio dell’ospedale di Chieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria, i corpi dei tre lavoratori morti mercoledì a mezzogiorno nell’avvenutaEsplodenti di Casalbordino. Le tre vittime sono Fernando Di Nella, 50 anni di Lanciano (Chieti), Gianluca De Santis (40) di Palata (Campobasso), e Giulio Romano (56) di Casalbordino. Lesono in, a coordinarle il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Lanciano, Silvia Di Nunzio. È stato disposto il sequestro dello stabilimento. Il sindaco Filippo Marinucci ha emesso un’ordinanza di evacuazione dagli edifici nelle vicinanze dellaEsplodenti. In tutto sono una decina le persone residenti nell’area che sono state evacuate. Sei sono state alloggiate ...

L'incidenteSabino Esplodenti Appena ieri tre operai di 56, 50 e 40anni avevano perso la vita nell'Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti . "Non sono morti sul ...Sono questi i nomi delle tre vittime dell'che si è verificata ieri, mercoledì 13 settembre,Esplodenti Sabino di Casalbordino. Tre nomi che vanno ad aggiungersi a quelli di Carlo ...Con un'ordinanza il sindaco Filippo Marinucci ha ordinato di evacuare le abitazioni e altri immobili vicinistrada comunale di contrada Termine - Punta degli Schiavi, con divieto di rientro fino ......in segno di lutto per le vittime dell'di Casalbordino, oggi riprende regolarmente il programma delle festività patronali in onore della Madonna del Ponte, giunte quest'anno190° ...

Scoppio in una fabbrica di smaltimento esplosivi, tre morti. Nel 2020 già 3 vittime nell'azienda RaiNews

Esplosione alla Sabino di Casalbordino, tre morti. Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai. Ch ilgazzettino.it

Sarebbe stata una granata d'artiglieria a provocare l'incidente di ieri alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti). (ANSA) ...Le sue condizioni erano gravissime. L'incidente alla Sabino Esplodenti Appena ieri tre operai di 56, 50 e 40anni avevano perso la vita nell'esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in ...Non bastasse il video virale di Starfield con la valanga di patate, sui social impazza la clip dello youtuber Dennios che mette alla prova il motore fisico della space opera di Bethesda con ...