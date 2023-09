Erosione a Fiumicino | vertice Comune-Regione | è corsa contro il tempo per correre ai ripari

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 settembre 2023)– Una riunione negli uffici della Pisana con dall’assessore al Demanio e Patrimonio, trasporti e rifiuti Fabrizio Ghera per tentare di mettere un freno all’costiera nei tratti di spiaggia deldi. All’in, si legge in una nota, hanno partecipato le organizzazioni sindacali del territorio, quali Balnearia Litorale Romano – Sib, Federbalneari e Fiba Confeserventi. Tra gli altri, erano presenti anche i dirigenti deldie dellaLazio competenti per materia. Ad affiancare il sindaco Baccini i referenti Stefano Travaglini e Massimiliano Graux. Dalla riunione è emersa la volontà di attivarsi per la tutela della costa con i piani necessari per il completamento degli 800 ...