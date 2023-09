...Galleria Borghese - Roma Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Roma Galleria- ...- Area archeologica di Villa Adriana - Tivoli Villa Adriana e Villa d'Este - Santuario di...Un altro maestro del design italiano compie oggi 85 anni. Classe 1938, come Giorgetto Giugiaro ,è probabilmente l'uomo che più di tutti ha reso grande lo stile dell'atelier Zagato in un'epoca in cui, alle grandi icone della motorizzazione di massa, la produzione motoristica italiana ...E inscindibilmente legate al nome di Marcello Gandini , che oggi " il 26 agosto " compie 85 anni, unendosi a, che li festeggia lo stesso giorno, e a Giorgetto Giugiaro e Leonardo ...Tra le varie creazioni attribuite a, che oggi compie 85 anni, le vetture di classe media della piattaforma Tipo 3 della Fiat sono state molto apprezzate a cavallo tra gli anni 80 e 90. Sulla Lancia Dedra e dell' Alfa Romeo ...

Ercole Spada, il maestro della coda tronca ilGiornale.it

Design: lo stile italiano secondo Ercole Spada - Quattroruote.it Quattroruote

Automobili esclusive per appetiti di nicchia. Tra i più grandi car designer italiani di questa dimensione spicca - senza ombra di dubbio - Ercole Spada, che da poco ha compiuto ottantacinque anni. Il ...