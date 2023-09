(Di giovedì 14 settembre 2023) Perde altre dueladellaCup 2023 di salto ostacoli dell’, in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre a Barcellona, in Spagna: risultano al momento iscritte 14 formazioni delle 18 aventi dirittomanifestazione che metterà in palio l’ultimoper qualificare una squadra composta da tre binomi ai Giochi. L’Italia ha accettato la riallocazione della seconda quota della Regione Asia/Australasia, rifiutata dapprima dal Giappone (avente diritto) e poi dNuova Zelanda (prima subentrante), mentre non è stato possibile riallocare i due posti declinati dai Paesi del Medio Oriente, col primo rifiutato dapprima dagli Emirati Arabi Uniti (aventi diritto), poi dSiria ...

Equitazione, scendono a 14 le partecipanti alla Finale di Jumping Nations Cup: restano 4 le avversarie dell'Italia per il pass olimpico OA Sport

LIVE Equitazione, Europei salto 2023 in DIRETTA: si entra nel vivo con la prova a squadre OA Sport

ROMA - Nel weekend in cui si inizia a parlare di Derby Italiano del Trotto e di Oaks del Trotto con l'avvenuto sorteggio delle ...La seconda giornata degli Europei 2023 di dressage e paradressage, per quanto riguarda il mondo dell'equitazione, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara di Riesenbeck. D ...È Steve Guerdat il nuovo campione europeo di salto ostacoli. Davanti a un pubblico entusiasta, che ha riempito ogni ordine di posto intorno al campo gara dell’Ippodromo Snai San Siro, lo svizzero ha c ...