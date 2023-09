Equipaggio friulano all’Eco Rally Mondiale Mahle

Leggi su udine20

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’azienda tedescaè una delle più grandi società di sviluppo dell’industria automobilistica, che sta gradualmente passando alla trazione elettrica. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sui progressi delle auto elettriche fanno parte anche le gare diregolarità, ed una di queste gare si è svolta anche quest’anno a Nova Gorica nell’ambito della Coppa del Mondo FIA ufficiale. I partecipanti sono giunti a Nova Gorica da 10 paesi diversi, facendo così notare l’interesse per questo tipo di competizioni ecologiche. L’organizzazione di un evento del genere è simile a unclassico, tranne per il fatto che qui la precisione ed il tempismo sono più importanti della velocità. Pertanto, non viene rilevata la velocità, ma l’accuratezza della regolarità. Ad ogni punto di misurazione, l’...