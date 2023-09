Ennesimo incidente sul lavoro | morto operaio | un altro è grave

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 settembre 2023) Purtroppo il bilancio dei lavoratori morti si aggrava sempre di più: unè deceduto ed unè rimasto ferito in gravissime condizioni In queste ultime 24 ore si sono verificati troppo incidenti sul, purtroppo con delle vittime. Nel pomeriggio di ieri l’esplosione in una fabbrica in provincia di Chieti: purtroppo in questa occasione tre di loro hanno perso la vita. Nella giornata di oggi altri quattro di loro sono morti: uno a Bologna, nel napoletano due di loro sono morti in posti diversi (uno ad Arzano ed una Napoli). L’ultima terribile notizia arriva sempre dalla Campania, ma dal porto di Salerno dove due lavoratori sono stati investiti da un camion. Guardia costiera (Ansa Foto) Notizie.comPer uno di loro non c’è stato assolutamente nulla da fare visto che è deceduto ...