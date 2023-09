Elmas il tuttofare | il candidato principale per sostituire Politano sarebbe lui Corsport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Chi sostituiràsabato sera a Genova contro il Genoa di Retegui? Per il Corriere dello Sport è ballottaggio trae Lindstrom. Scrive Antonio Giordano: L’organico ha uomini adatti a qualsiasi esigenza, c’è– il «dodicesimo» di Spalletti – che non ha certo bisogno di raccomandazioni, ha fatto tutto da sé nei quattro anni (174 presenze complessive, addobbate con diciassete reti), ha giocato da mezzala, da mediano, da esterno alto di destra e di sinistra, una volta da falso nueve, un’altra da quinto basso in difesa: il, a naso,lui. Oppure no, magari ci sta che Garcia propenda per Lindstrom, che ha vocazione più offensiva, il sacro fuoco di chi vuole dimostrare che tutti quei soldi sono stati ben spesi: e comunque, siamo al ballottaggio, ...

Ci sono alcune perplessità, come Lobotka che non sembra più nel fulcro del gioco, e lo scarso utilizzo di, che per Spalletti era un jolly. Resta sullo sfondo la difficoltà a collocare ...Elijf(LaPresse) Calciomercato.itCome abbiamo sottolineato sopra, il centrocampista macedone è un, giocatore polivalente, che può giocare anche nel mezzo. Dietro una o due punte ...... Zielinski, Lobotka, Cajuste ed, sulla fascia destra ci sarebbe solo Matteo Politano dato che ... Lindstrom è un, sa portare palla in avanti, sa tagliare dietro i difensori, può scattare ...... e il tridente prevede dunque interpretazioni già consolidate - almeno quelle - con Politano a destra, Osimhen al centro e queldiin vantaggio netto - si direbbe nettissimo per fare ...

Il Napoli negli ultimi anni ha cambiato diversi allenatori. L’ultima stagione per i partenopei è stata vincente ed alla guida della squadra c’è stato ...Garcia ha definito Elmas un regalo per tutti gli allenatori, ma al momento non lo tiene in considerazione: dove può andarsene il macedone.Il centravanti laziale avrà i gradi, ma il ruolo di centravanti è ancora in bilico: con Spalletti Totti, Dzeko, Icardi e Osimhen capocannonieri in Serie A ...