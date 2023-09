Elly Schlein Pd | ' Tra Meloni e Salvini gara a chi è più cattivo | sui migranti hanno fallito'

Dopo che ieri il M5s ha accusato Meloni di aver fallito, oggi ha rilanciato la segretaria dem. 'Salvini chiede se c'è una regia dietro gli sbarchi Sono campioni di scaricabarile, ...Lo ha detto la segretaria del Pd, parlando della situazione dei migranti a Lampedusa.Lo ha detto, a margine di un evento al Nazareno, ha commentato il momento di estrema difficoltà del governo Meloni e i continui tentativi di distrarre l'opinione pubblica dalle gravi responsabilità ...

Elly Schlein, chat del Pd impazzite: terrore di perdere il fortino rosso Il Tempo

Schlein contro Meloni: "Ha in mano un pugno di mosche. Si sceglie un nemico al giorno ma non dà risposte agli… la Repubblica

Roma, 14 set (Adnkronos) - "Noi continueremo a batterci per una equa condivisione e solidarietà sull'accoglienza tra tutti i Paesi europei, per aprire vie legali e sicure per l'acceso, per i corridoi ...(LaPresse) Salvini chiede se c'è una regia dietro gli sbarchi "Sono campioni di scaricabarile. Evocano in questo caso un complotto ...Possibili corse elettorali per Meloni, Salvini, Calenda e Schlein, ad affiancare Renzi già deciso. Le incertezze legate a che cosa faranno gli altri ...