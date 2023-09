Eleonora Abbagnato all’Opera di Roma riparte dai ‘Coreografi contemporanei’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) In cartellone tre creazioni firmate Christopher Wheeldon, Krzysztof Pastor e Goyo Montero Un omaggio al compositore e pianista Ezio Bosso nel mese in cui avrebbe compiuto 52 anni. Ad aprire la ‘Serata Coreografial Teatro Costanzi dal 19 al 24 settembre, progetto fortemente voluto dalla direttrice artistica del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di, è ‘Within the Golden Hour’ di Christopher Wheeldon, creazione nata sulla musica del compositore e musicista italiano scomparso nel 2020. In cartellone tre lavori molto diversi tra loro, e assolutamente complementari. Accanto a ‘Within the Golden Hour’ saranno eseguiti ‘Chacona’ di Goyo Montero, entrambi i titoli entrano per la prima volta nel repertorio della compagnia dell’Opera di, e ‘Bolero’ di Krzysztof ...